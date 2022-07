Gazzetta – Roma, Mourinho riapre Trigoria da vincitore e guarda già avanti (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-02 15:00:33 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Nelle prossime ore il tecnico rientrerà nella capitale: martedì ci saranno i primi test per i giallorossi, ma il portoghese comincerà a lavorare già il giorno prima Ancora poche ore e poi Josè Mourinho tornerà a Roma per iniziare il suo secondo anno in giallorosso. Da lunedì, infatti, Trigoria riaprirà i battenti anche se la stagione inizierà ufficialmente martedì: test la mattina e subito allenamento. Come un anno fa, quando Josè e il suo staff decisero di coniugare, dal primo istante, lavoro con il pallone e lavoro atletico. I risultati si sono visti: la Roma ha giocato oltre 50 partite, da agosto a maggio, e ha chiuso in finale di Conference con tutti gli effettivi a disposizione, dimezzando nell’arco della stagione gli ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-02 15:00:33 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Nelle prossime ore il tecnico rientrerà nella capitale: martedì ci saranno i primi test per i giallorossi, ma il portoghese comincerà a lavorare già il giorno prima Ancora poche ore e poi Josètornerà aper iniziare il suo secondo anno in giallorosso. Da lunedì, infatti,riaprirà i battenti anche se la stagione inizierà ufficialmente martedì: test la mattina e subito allenamento. Come un anno fa, quando Josè e il suo staff decisero di coniugare, dal primo istante, lavoro con il pallone e lavoro atletico. I risultati si sono visti: laha giocato oltre 50 partite, da agosto a maggio, e ha chiuso in finale di Conference con tutti gli effettivi a disposizione, dimezzando nell’arco della stagione gli ...

