Fiorentina, cambia la formula del colpo Jovic (Di lunedì 4 luglio 2022) Luka Jovic sarà presto un giocatore della Fiorentina. Ma cambia la formula dell’operazione: non più in prestito ma a titolo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Lukasarà presto un giocatore della. Maladell’operazione: non più in prestito ma a titolo...

Pubblicità

LUCanturino_24 : @SkySport Che colpo, mamma mia. Un paio di anni fa impazzivo per lui. Quindi cambia modulo la Fiorentina e passa a 2 punte? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #Jovic alla #Fiorentina! Sky: 'Cambia la formula, ecco cifre e dettagli' ? - apuntobracco : @jacopoformia 36 in 70 con l'Eintracht, che ai tempi valeva la Fiorentina. Gran colpo, ignorarlo non cambia la sostanza. - D_Tirinnanzi : Con Mandragora la Fiorentina risparmia (rispetto a Torreira) e cambia modo di intendere il centrocampo. L'ok - sott… - infoitsport : Calciomercato Fiorentina: come cambia il centrocampo -