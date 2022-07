F1, Alexander Albon dimesso dall’ospedale e dichiarato idoneo per correre in Austria (Di lunedì 4 luglio 2022) L’incidente nel primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo round della stagione di F1, fortunatamente non ha avuto serie conseguenze per i piloti coinvolti. Dopo il sospiro di sollievo per le condizioni di Guanyu Zhou (rimasto illeso) giungono buone notizie anche da Alexander Albon, dimesso stamani dall’ospedale. Il thailandese della Williams è stato tamponato da Sebastian Vettel nell’immediatezza dello start diventando suo malgrado protagonista di un incolpevole strike. Trasportato in ambulanza al centro medico il suo stato di salute non ha destato grandi preoccupazioni, pur rendendosi necessario il pernottamento nella struttura ospedaliera. Gli esami hanno dato buon esito ed al pilota è stato concesso il nulla osta per correre in Austria il prossimo weekend. Attraverso un ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) L’incidente nel primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo round della stagione di F1, fortunatamente non ha avuto serie conseguenze per i piloti coinvolti. Dopo il sospiro di sollievo per le condizioni di Guanyu Zhou (rimasto illeso) giungono buone notizie anche dastamani. Il thailandese della Williams è stato tamponato da Sebastian Vettel nell’immediatezza dello start diventando suo malgrado protagonista di un incolpevole strike. Trasportato in ambulanza al centro medico il suo stato di salute non ha destato grandi preoccupazioni, pur rendendosi necessario il pernottamento nella struttura ospedaliera. Gli esami hanno dato buon esito ed al pilota è stato concesso il nulla osta perinil prossimo weekend. Attraverso un ...

