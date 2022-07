Elisabetta Gregoraci: «Con Flavio Briatore a volte è difficile. E con le sue ex...» (Di lunedì 4 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci è single ormai da 5 anni. Ma con il suo ex marito, Flavio Briatore, ha sempre voluto mantenere un ottimo rapporto. Merito soprattutto di loro figlio, Nathan Falco, che... Leggi su leggo (Di lunedì 4 luglio 2022)è single ormai da 5 anni. Ma con il suo ex marito,, ha sempre voluto mantenere un ottimo rapporto. Merito soprattutto di loro figlio, Nathan Falco, che...

Pubblicità

fanpage : Piccolo scivolone della Gregoraci durante il #battitilive , che ha storpiato involontariamente il cognome del cant… - GregoraciL : RT @RossellaStell10: Tutti a puntare il dito e giudicare, tutti maestri di perfezione. Viviamo in una società dove 1 gaffe che può strappa… - pa_sjj : RT @slav34brit: se prendete come paladini di non so cosa fedez alessandra amoroso giorgia soleri damiano dei maneskin elisabetta gregoraci… - CronacaSocial : Elisabetta Gregoraci, al timone di Battiti Live, commette una gaffe che non è passata inosservata ??… - LuciaFerraroEM : RT @mrsincoerenza: davvero state facendo una polemica sul fatto che elisabetta gregoraci ha detto “alvaro soleil”? penso che sia il video p… -