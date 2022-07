Dl Aiuti | terminata discussione generale alla Camera

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Elasul dl. Unacaratterizzata da numeri interventi di esponenti M5S, tra cui anche il capogruppo Davide Crippa, a testimonianza di un malessere diffuso sul decreto che contiene un punto caldo per i 5 Stelle: il termovalorizzatore a Roma. "Per noi è irricevibile", ha detto in aula Francesca Flati. I lavori riprenderanno domani alle 12 e verrà votato in aula il rinvio in commissione per la necessità di aggiustare il testo su alcune coperture. Il governo poi dovrebbe mettere la fiducia sul provvedimento.