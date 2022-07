(Di lunedì 4 luglio 2022), nonostante la bella stagione sia ormai alle porteper l’andamento della curva epidemiologica non si ferma. A destare le maggiori preoccupazioni è, ancora una volta, l’ennesima. Quest’ultima sembrerebbe maggiormentedelle precedenti e in grado di ‘re’ lo scudo vaccinale. Leggi anche:5, i nuovi sintomi: come riconoscerlo e quanto dura: le parole dell’esperto A lanciareè il Direttore dello Spallanzani Francescoche — in un’intervista al Corriere della Serra — sottolinea come lamutazione del virus sia diversa rispetto alle altre: ‘È come se fosse un nuovo virus’, ...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid Italia, il direttore generale dello Spallanzani: 'Nuova variante #Omicron buca i vaccini'. - AlexBazzaro : Speranza: Il #Covid è ancora una sfida di questa settimane e dobbiamo prepararci per una nuova campagna vaccinale i… - GaleazzoLorenzo : RT @Adnkronos: #Covid Italia, il direttore generale dello Spallanzani: 'Nuova variante #Omicron buca i vaccini'. - lOrafoItaliano : Il legame consolidato da Damiani con il territorio valenzano trova nuova conferma nella decisione di intitolare la… - CorriereCitta : Covid, nuova variante Omicron. L’allarme di Vaia: ‘È molto contagiosa e buca i vaccini’ -

...quartiere generale biancoblu si lavora a pieno ritmo per definire il programma dellastagione:... Accantonate le limitazioni perla Dinamo Banco di Sardegna riparte dalla Sardegna con l'...In autunno assisteremo ad un'altra grande campagna di vaccino anti -: i soggetti a cui somministrare la quarta dose verranno stabiliti a luglio.campagna vaccinale per la quarta dose in ...Covid: impennata dei nuovi contagi in Italia, si parla già di lockdown in autunno; la situazione. Situazione in peggioramento. Si parla già di lockdown in autunnoIl numero dei contagi COVID, in Italia ...Cosa si può fare nel Metaverso Laurearsi! Il primo al mondo a farlo è un italiano che ha discusso la propria tesi dal vivo e anche attraverso un avatar nel Metaverso davanti alla commissione dell'Uni ...