Covid | la quarta dose non ha convinto gli italiani | l’ha fatta meno di uno su tre Oggi 36 282 casi

Sono 36.282 i nuovi casi di Covid (71.947 ieri) e 59 i morti (57 ieri) nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 129.908 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 27,9% (ieri 27,4%). In aumento i ricoveri con sintomi (+436 da ieri per un totale di 7.648) e le persone in terapia intensiva (+12 da ieri per un totale di 303). Covid, la quarta di dose di vaccino non ha convinto gli italiani In tre mesi la quarta dose di vaccino anti-Covid non ha convinto gli italiani che potevano farla. Secondo i dati dell'Unità completamento campagna vaccinale, aggiornati ad ...

