Cartelle e rateizzazione debiti separati, le novità (Di lunedì 4 luglio 2022) Buone notizie in arrivo per i contribuenti che hanno qualche scheletro “fiscale” nell’armadio e vogliono regolarizzare la loro situazione. rateizzazione debiti separati, le novità Diverse le novità apportate nell’emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Aiuti alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Ad esempio sarà possibile parcellizzare il debito da rateizzare. Adesso, quando il debitore presenta domanda di dilazione, l’agente della riscossione verifica il totale del debito a ruolo predisponendo il piano di rientro per l’intera somma. Non è prevista, insomma, la possibilità di dilazionare solo alcuni dei carichi scaduti. Come spiega oggi il Sole24Ore , con l’emendamento si punta, invece, a consentire la proposizione di istanze autonome, con riferimento a ciascun ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) Buone notizie in arrivo per i contribuenti che hanno qualche scheletro “fiscale” nell’armadio e vogliono regolarizzare la loro situazione., leDiverse leapportate nell’emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Aiuti alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Ad esempio sarà possibile parcellizzare il debito da rateizzare. Adesso, quando il debitore presenta domanda di dilazione, l’agente della riscossione verifica il totale del debito a ruolo predisponendo il piano di rientro per l’intera somma. Non è prevista, insomma, la possibilità di dilazionare solo alcuni dei carichi scaduti. Come spiega oggi il Sole24Ore , con l’emendamento si punta, invece, a consentire la proposizione di istanze autonome, con riferimento a ciascun ...

Pubblicità

telodogratis : Cartelle e rateizzazione debiti separati, le novità - infoitinterno : Novità cartelle esattoriali 2022, cambiano rateizzazione e decadenza: un passo del Governo verso i contribuenti - xsoniadm : Non poter più dilazionare una rateizzazione decaduta sta a significare che, in questi tempi di crisi, anzichè aiuta… - sole24ore : Cartelle esattoriali, possibile la rateizzazione anche per debiti separati - sole24ore : Cartelle esattoriali, possibile la rateizzazione anche per debiti separati -