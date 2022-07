Carida? e la DelFes Avellino ancora insieme | ufficiale il rinnovo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Matteo? e l’ASD. Il cestista capitolino, protagonista in maglia biancoverde nell’ultima stagione, si e? legato agli irpini anche per l’annata agonistica 2022/2023. Il ragazzo sara? una delle pedine a disposizione di coach Giovanni Benedetto. Nella passata stagione ha contribuito alla salvezza dellacon cui ha disputato 17 gare in stagione regolare, realizzando 12.53 punti di media, tirando con l’82% ai liberi, il 52% da due ed il 39% da tre punti. “Matteo ha ampiamente meritato la riconferma, sia per le qualita? e la disponibilita? ma anche per l’umilta? con cui ha approcciato lo scorso anno l’avventura avellinese – commenta il giemme Paolo Rotondi –. E’ riuscito a conquistare in poco tempo la fiducia di ...

