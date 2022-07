Borsa | Milano tiene +0 | 6% | rally Eni e Tenaris | giù Saipem

(Di lunedì 4 luglio 2022) Piazza Affari resiste in territorio positivo in assenza dei listini Usa, chiusi oggi per il giorno dell'Indipendenza. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,63% a 21.489 punti, mentre il differenziale tra ...

Piazza Affari resiste in territorio positivo in assenza dei listini Usa, chiusi oggi per il giorno dell'Indipendenza. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,63% a 21.489 punti, mentre il differenziale tra ......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Piazza Affari resiste in territorio positivo in assenza dei listini Usa, chiusi oggi per il giorno dell'Indipendenza. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,63% a 21.489 punti, ...Pozzi Milano SpA - Presentata la comunicazione di pre-ammissione su Euronext Growth Milan. Pozzi Milano SpA - Presentata la comunicazione di pre-ammissione su Euronext Growth Milan. IPO interamente in ...