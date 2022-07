Adam Cole | “Mi sento ancora con Triple H e Michaels”

(Di lunedì 4 luglio 2022)è stato uno dei piu’ grandi campioni della storia di NXT. Nonostante un passato glorioso proprio nello show oro nero, non ha proseguito la sua carriera alla corte dei McMahon preferendo la strada di Jacksonville. In una intervista con Kurt Angle ha rivelato che in ogni caso èin contatto con alcuni pezzi grossi della WWE. E non ci lasceremo mai… “Tutt’ora sonin contatto con entrambi. Ci diciamo cose del tipo -hey, ti sto pensando. Come stai? Ti auguro tutto il meglio- cose del genere. C’è una grande amicizia che ci lega“.

