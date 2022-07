Wimbledon, Sinner batte Alcaraz in 4 set e vola ai quarti: è suo il “derby del futuro” (Di domenica 3 luglio 2022) Magistrale, con la testa e con il braccio. Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz nel “derby del futuro” del tennis mondiale e conquista i quarti di finale a Wimbledon. L’azzurro ha battuto il talento spagnolo in 4 set (6-1; 6-4; 6-7; 6-3) per tratti dominati, quindi soffrendo e alla fine riprendendo il controllo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Magistrale, con la testa e con il braccio. JannikCarlosnel “del” del tennis mondiale e conquista idi finale a. L’azzurro ha battuto il talento spagnolo in 4 set (6-1; 6-4; 6-7; 6-3) per tratti dominati, quindi soffrendo e alla fine riprendendo il controllo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

