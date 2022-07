(Di domenica 3 luglio 2022) La prima collaborazione dicon la WWE si è conclusa nel 2001 e successivamente ha lavorato per alcuni anni per la TNA/IMPACT Wrestling. È tornato nella compagnia diMcMahon nel 2011, primaproduttore e poiwrestler, prima di entrare nel team di sceneggiatori. In un’intervista rilasciata a Insight, l’Hall of Famer ha dichiarato cheH gli propose di essere assunto dal Chairmanproduttore. Tuttavia, McMahon era preoccupato di ingaggiarea causa dei suoi problemi con le sostanze e l’alcol. Le sue parole “Ad essere onesti,non mi consideravaun produttore. So che l’ha fattowrestler ai tempi, ovviamente ha visto ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Road Dogg: 'Vince non voleva un tossico come me, fu Triple H a convincerlo' - - SpazioWrestling : WWE: Vince McMahon non voleva Road Dogg perchè lo riteneva un drogato #WWE #RoadDogg #VinceMcMahon - IsolaWrestling : La leggenda della WWE Road Dogg reagisce alla foto che lo ritrae nei Marines -

Zona Wrestling

Paak "Eminem ha pubblicato, a sorpresa, un nuovo singolo in collaborazione con Snoop. A te ... Put me thru , Saviers, Am I wrong , Lockdown , Suede , Come down , Tints e King James , ...Video Extra Gucci Rock Band On Thecredits: Thurstan Redding e Lou Yang La collezione Gucci di ... Deng Lun , Jared Leto , Jungjae Lee , Liu Wen , Miley Cyrus e Snoop, immaginati passeggiare ... Road Dogg: “Vince non voleva un tossico come me, fu Triple H a convincerlo” La prima collaborazione di Road Dogg con la WWE si è conclusa nel 2001 e successivamente ha lavorato per alcuni anni per la TNA/IMPACT Wrestling. È tornato nella compagnia di Vince McMahon nel 2011, p ...Dopo la fine della sua prima parentesi in WWE nel 2001, Road Dogg si è spostato in TNA dove ha lottato per diversi anni prima di tornare alla corte di Vince McMahon nel 2011 prima come produttore, poi ...