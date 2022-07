Premio Strega 2022 da ascoltare: gli audiolibri per conoscere i finalisti (Di domenica 3 luglio 2022) I libri partecipanti al Premio Strega non fanno eccezione alla nuova tendenza di lettura: sono (quasi) tutti disponibili come audiolibro, una modalità che premia gli oltre dieci milioni di lettori che alternano a carta e digitale questa forma di fruizione letteraria, secondo la più recente indagine NielsenIQ per Audible. I dieci libri più venduti del 2021: tre autrici sul podio X ... Leggi su iodonna (Di domenica 3 luglio 2022) I libri partecipanti alnon fanno eccezione alla nuova tendenza di lettura: sono (quasi) tutti disponibili come audiolibro, una modalità che premia gli oltre dieci milioni di lettori che alternano a carta e digitale questa forma di fruizione letteraria, secondo la più recente indagine NielsenIQ per Audible. I dieci libri più venduti del 2021: tre autrici sul podio X ...

Pubblicità

RaiCultura : Addio allo scrittore Raffaele La Capria, una delle voci più autorevoli del Novecento e anima di Napoli. Aveva vinto… - mauromare : Raffaele La Capria con Ilaria Occhini più o meno nel 1961 quando vinse premio Strega per “Ferito a morte” - maaxxx95 : 2021 Voto 6.5 Lo stile è unico. Il modo in cui tramite la lingua Desiati descrive i giovani a cavallo tra cosmopo… - madia_satalino : RT @PremioStrega: #StregaTour In diretta l’incontro dei finalisti le #PremioStrega2022 a Bisceglie - mariaa_diserio : RT @salernocitta: IL PREMIO STREGA TORNA A CAPACCIO PAESTUM -