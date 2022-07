Notte di sangue a Firenze | un uomo accoltellato in un circolo | un altro ferito a bottigliate Aggressori in fuga

(Di domenica 3 luglio 2022) Aunè statoe un, nel corso di due distinti liti. È accaduto ieri sera, in piazza Ciampi e in via Michelacci. I carabinieri sono ora alla ricerca ...

Pubblicità

Bice967 : RT @Stanko_74: Nella notte dell’uomo bruciato, il sangue scorrerà a fiumi nella Roma dei papi e dei lestofanti. Il popolo uscirà sulle piaz… - Gnomiefate : RT @Stanko_74: Nella notte dell’uomo bruciato, il sangue scorrerà a fiumi nella Roma dei papi e dei lestofanti. Il popolo uscirà sulle piaz… - infoitinterno : Notte di sangue lungo le strade del Lago Maggiore: muore un uomo di 35 anni - deansspam : RT @braydenmarval: fai tanti spicchi solo se non mangi mai fino alla nausea mangi due spicchi, sbocchi sangue, risale l'ansia, cicale canta… - anam_shivaja : RT @Stanko_74: Nella notte dell’uomo bruciato, il sangue scorrerà a fiumi nella Roma dei papi e dei lestofanti. Il popolo uscirà sulle piaz… -

InformazioneOnline.it

Firenze, lite tra ubriachi: un 42enne ferito a bottigliate Qualche ora dopo, poco prima delle due della scorsa, c'è stata invece una lite tra due uomini ubriachi, in via Michelacci. Il ...... ndr) 'ancora con ilsulle scarpe, se ne sta tranquillo in casa sua'. 'Sia io che Gabriele ... I fatti - Advertisement - Nellatra il 5 e il 6 settembre 2020, a due passi dai locali della ... Notte di sangue lungo le strade del Lago Maggiore: muore un uomo di 35 anni A Firenze un uomo è stato accoltellato e un altro ferito a bottigliate, nel corso di due distinti liti. È accaduto ieri sera, in piazza Ciampi e in via Michelacci. I ...A Varese Poche ore prima, a Varese altro morto in incidente stradale: erano quasi le 21 di sabato quando un motociclista di 37 anni si è scontrato con un Suv in viale Aguggiari, una delle strade di ac ...