Non è vero che gli ucraini hanno vandalizzato Auschwitz

La notizia era arrivata fino ai canali ufficiali della Delegazione alla negoziazione sulla sicurezza militare e sul controllo delle armi della Federazione Russa con base a Vienna. E riportava una bufala feroce, oltre che davvero di pessimo gusto. Secondo questo account affiliato al Cremlino, infatti, alcuni ucraini avrebbero vandalizzato Auschwitz scrivendo una frase profondamente razzista nei confronti dei russi: «Russia e russi, l'unico gas che meritate è lo Zyklon B», con un riferimento alla sostanza utilizzata contro gli ebrei nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Non è assolutamente così: nessun messaggio di questo genere è stato scritto dagli ucraini ad Auschwitz e la cosa è stata confermata dall'account ufficiale del memoriale del campo di concentramento.

