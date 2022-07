Materiale informatico | ecco quanto spendono le amministrazioni delle città

(Di domenica 3 luglio 2022)leitaliane per? A calcolarlo un report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana , che, nell'ambito del progetto 'Pitagora', ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 dai capoluoghi di Provincia (per questa voce di ...

Ventotto i capoluoghi di provincia italiani 'promossi' con la tripla AAA nella gestione delle spese per materiale informatico. A decretarlo la speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell'ambito del progetto 'Pitagora', ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 dai capoluoghi di Provincia per questa voce di spesa.