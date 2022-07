Mafia | Grasso | La morte di Falcone e Borsellino non e' stata vana

Pubblicità

Agenzia ANSA

Queste le parole di Pietro, ex magistrato ed ex presidente del Senato, durante la mostra organizzata da Ansa all'isola di Favignana, in Sicilia, su Falcone e Borsellino. 3 luglio 2022"Noi dobbiamo dire ha rimarcatoche quellalì non esiste più, è stata destrutturata, distrutta anche se purtroppo non è finita. E dobbiamo dire ai ragazzi che la storia continua e deve ... Mafia: Grasso,sacrificio Falcone Borsellino non è stato vano 'Io ai ragazzi dico che la storia continua e deve continuare attraverso di loro. Falcone e Borsellino non erano dei supereroi con ..."Capisco il dolore e l'amarezza del collega Alfredo Morvillo ma non condivido il suo pessimismo. Non credo che il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sia stato vano, ritengo invece che t ...