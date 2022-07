Lite in strada | volano bottigliate fra ubriachi - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

corrierefirenze : Vittima di una lite in strada - venti4ore : Dopo la lite fa scendere dall’auto la moglie e l’abbandona sulla strada. Lei ha un malore - venti4ore : Dopo la lite fa scendere dall’auto la moglie e la l’abbandona sulla strada. Lei ha un malore - ilGiunco : Dopo la #lite fa scendere dall'auto la moglie e la l'#abbandona sulla strada. Lei ha un malore #manciano -… - GrossetoNotizie : Coppia litiga in auto: marito abbandona la moglie lungo la strada e lei è colta da malore -

... allertati dal 118, l'uomo, che era in "forte stato alcolemico", sarebbe stato colpito probabilmente con una bottiglia rotta in seguito a unain. Il 35enne è stato poi portato al pronto ...Stando agli inquirenti, il gesto potrebbe essere la conseguenza di qualchedei giorni precedenti, ma non viene esclusa alcuna pista. TI POTREBBE INTERESSAREFIRENZE – Le ormai purtroppo consuete liti, accoltellamenti, illiceità e violenze nella nostra città, che vedono come protagonisti migranti, non fanno quasi più notizia. Eppure ogni giorno avvengono e ...Un uomo di 35 anni, di origine marocchina, è stato trovato ferito a un braccio in via Michelacci a Firenze la otte scorsa intorno alle 2. Secondo quanto ricostruito al momento dai carabinieri, allerta ...