In gita a Capri con gli amici | annega mentre fa il bagno

Tragedia a Capri, dove un ragazzo di 19 anni è morto annegato sulla spiaggia libera di Marina Grande. Il ragazzo, originario di Taranto, era in gita a Capri con amici. Intorno alle 11 un bagnante ha notato il ragazzo privo di conoscenza in acqua e lo ha riportato a riva chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma il giovane è deceduto durante il trasporto all'ospedale Capilupi. Il giovane, secondo una prima ipotesi, sarebbe stato colto da un malore mentre faceva il bagno. Sono in corso le verifiche da parte della Guardia Costiera di Capri.

