Gran caldo fino a martedì | poi arrivano i temporali

(Di domenica 3 luglio 2022) Ildi questi giorni dovrebbe durare almenoprossimo, ecco le previsioni meteo di Marco Bianchini del Centro meteorologico lombardo. ANALISI SINOTTICA L’alta pressione in rinforzo sull’intero territorio italiano è garanzia di giornate molto calde e soleggiate. Tuttavia il passaggio di brevi impulsi instabili provenienti dall’Europa occidentale porteranno qua e là locali fenomeni di instabilità in particolare tra i rilievi. Domenica 3 luglio 2022 Tempo Previsto: cieli generalmente sereni ovunque sulla regione. Tra la tarda serata e la notte successiva possibile qualche fenomeno temporalesco tra il Canton Ticino e la Val Chiavenna. Temperature: minime in pianura comprese tra 19/23°C. Massime in pianura comprese tra 34/36°C. Venti: deboli di direzione variabile in pianura. Lunedì 4 luglio ...