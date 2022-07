Governo a rischio, Calenda: “Non sarà un altro Papeete. Da Conte una sceneggiata indegna” (Di domenica 3 luglio 2022) Roma – “Giuseppe Conte fa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, ospite del ‘Caffè della domenica’ su Radio 24. “Non credo che sarà un agosto con un altro Papeete Beach”, ha aggiunto Calenda alla vigilia dell’incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Mario Draghi. “Ho dato parere formale che sono contrario all’ingresso di Luigi Di Maio in Renew Europe perché per me è inaccettabile e vanno consultate le delegazioni nazionali. Esiste una cosa nella vita che è la credibilità che significa essere lineari io con Di Maio non ho e non avrò nulla a che fare”, ha continuato. “Ho chiesto di non fare entrare parlamentari che si riconoscono nel movimento di Di Maio”, ha aggiunto. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 luglio 2022) Roma – “Giuseppefa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo, ospite del ‘Caffè della domenica’ su Radio 24. “Non credo cheun agosto con unBeach”, ha aggiuntoalla vigilia dell’incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Mario Draghi. “Ho dato parere formale che sono contrario all’ingresso di Luigi Di Maio in Renew Europe perché per me è inaccettabile e vanno consultate le delegazioni nazionali. Esiste una cosa nella vita che è la credibilità che significa essere lineari io con Di Maio non ho e non avrò nulla a che fare”, ha continuato. “Ho chiesto di non fare entrare parlamentari che si riconoscono nel movimento di Di Maio”, ha aggiunto. ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Altro che cittadinanza immigrati o droga libera: italiani in situazione drammatica chiedono risposte su lavoro, sti… - matteosalvinimi : Bene che il governo italiano si opponga alle scelte sbagliate dell’Europa che vorrebbe vietare la produzione di mot… - MonicaCirinna : Sui diritti dei compagni di banco dei nostri figli #Salvini e la #Lega sono 'furiosi' per ciò che definiscono 'in… - ilfaroonline : Governo a rischio, Calenda: “Non sarà un altro Papeete. Da Conte una sceneggiata indegna” - Marc_OTSS : Un rischio per tutti i parlamentari sì. Per gli italiani sicuramente no… Sarebbe la libertà di poter scegliere un g… -