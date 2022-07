(Di domenica 3 luglio 2022) La 35enne travolta da un camion l’8 febbraio 2021 in via Monticelli. Per il magistrato, a sbilanciare la donna potrebbero essere state le “disconnessioni trasversali” sul manto

A far cadere Federica Picasso dal suo monopattino per finire sotto le ruote di un camion, ... La tragedia, insomma, poteva essere evitata anche con una corretta manutenzione della strada che, ... Genova, tragedia sul monopattino a Marassi: chiuse le indagini sulla morte di Federica Picasso. L'asfalto torna nel mirino della procura