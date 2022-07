F.1, GP Gran Bretagna - Silverstone, botto al via: sottosopra l'Alfa di Zhou (Di domenica 3 luglio 2022) Attimi di paura al via del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Un incidente pauroso al via ha causato una lunghissima interruzione della gara. Caos al via. Pochi metri dopo il via, Pierre Gasly si è ritrovato a sandwich tra due vetture ed ha toccato la Mercedes di Russell che - a sua volta - è andata a finire contro la ruota posteriore destra dell'Alfa Romeo di Guanyu Zhou. La vettura del pilota cinese si è capottata, finendo rovinosamente la sua corsa oltre le protezioni della pista stessa, fermata dalla rete di protezione del pubblico. Nel marasma della prima curva, un altro incidente ha coinvolto la Williams di Alexander Albon, la Alpine di Esteban Ocon e l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda. La gara è stata interrotta con la bandiera rossa e, proprio in quel momento, alcune persone ... Leggi su quattroruote (Di domenica 3 luglio 2022) Attimi di paura al via delPremio di. Un incidente pauroso al via ha causato una lunghissima interruzione della gara. Caos al via. Pochi metri dopo il via, Pierre Gasly si è ritrovato a sandwich tra due vetture ed ha toccato la Mercedes di Russell che - a sua volta - è andata a finire contro la ruota posteriore destra dell'Romeo di Guanyu. La vettura del pilota cinese si è capottata, finendo rovinosamente la sua corsa oltre le protezioni della pista stessa, fermata dalla rete di protezione del pubblico. Nel marasma della prima curva, un altro incidente ha coinvolto la Williams di Alexander Albon, la Alpine di Esteban Ocon e l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda. La gara è stata interrotta con la bandiera rossa e, proprio in quel momento, alcune persone ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : Maxi incidente a Silverstone, piloti ok Il primo aggiornamento sulle loro condizioni LIVE ?… - SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - infoitsport : F1 GP Gran Bretagna 2022, le condizioni di Zhou: portato al centro medico - infoitsport : F1, caos nel primo giro del GP Gran Bretagna: incidente pauroso di Zhou Guanyu e manifestanti in pista! -