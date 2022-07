Elodie e Anna Pettinelli: battibecco durante le prove, il video completo (Di domenica 3 luglio 2022) Elodie questa estate sta partecipando a molti festival musicali e dopo averla vista al Tim Summer Festival di Stefano De Martino e Andrea Delogu, ieri ha presenziato al RDS Summer Festival. Conduttrice dell’evento la speaker della radio Anna Pettinelli. durante le prove che si sono tenute a Ostia, però, Elodie e Anna Pettinelli hanno battibeccato a causa di alcune richieste urlate dai fan che entrambe non capivano, o capivano male. Il video è stato successivamente caricato su TikTok – dove è diventato immediatamente virale – da un ragazzo presente alle prove. A riportare la notizia anche il portale BlogTivvu che ha scritto: “durante le prove ad Ostia, Elodie non aveva ... Leggi su biccy (Di domenica 3 luglio 2022)questa estate sta partecipando a molti festival musicali e dopo averla vista al Tim Summer Festival di Stefano De Martino e Andrea Delogu, ieri ha presenziato al RDS Summer Festival. Conduttrice dell’evento la speaker della radioleche si sono tenute a Ostia, però,hanno battibeccato a causa di alcune richieste urlate dai fan che entrambe non capivano, o capivano male. Ilè stato successivamente caricato su TikTok – dove è diventato immediatamente virale – da un ragazzo presente alle. A riportare la notizia anche il portale BlogTivvu che ha scritto: “lead Ostia,non aveva ...

