Due giovani insultati e aggrediti dopo il Pride di Napoli (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Secondo l’accusa, hanno insultato con frasi omofobe e aggredito fisicamente due ventenni che avevano partecipato a Pride Napoli. Sono due giovani, un 18enne ed un 16enne della provincia di Napoli, entrambi incensurati. Sono stati denunciati dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Borgoloreto. Il fatto intorno alle 4 della scorsa notte in via Santa Brigida, nel centro di Napoli, Le due vittime hanno riportato lievi escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Secondo l’accusa, hanno insultato con frasi omofobe e aggredito fisicamente due ventenni che avevano partecipato a. Sono due, un 18enne ed un 16enne della provincia di, entrambi incensurati. Sono stati denunciati dai Carabinieri del nucleo radiomobile die della stazione di Borgoloreto. Il fatto intorno alle 4 della scorsa notte in via Santa Brigida, nel centro di, Le due vittime hanno riportato lievi escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

amnestyitalia : #AmnestyConsiglia 'Possiamo essere tutto', una graphic novel di Francesca Ceci e Alessia Puleo che racconta la quot… - matteosalvinimi : Ma che bella integrazione… Controlli, regole e sanzioni, per chi entra illegalmente e per chi è già qui e non si è… - Agenzia_Ansa : Due giovani incensurati di origine kosovare, un uomo e una donna, si sarebbero addestrati per compiere atti violent… - anteprima24 : ** Due #Giovani insultati e #Aggrediti dopo il #Pride di ##Napoli ** - beacolombo_bc : @HqlfHear 1) È giovane e deve crescere. Gli altri difensori forti alla due età erano in squadrette, non in squadre… -