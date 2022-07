Da Firenze a Matera, scoppia la polemica per i cavalli crollati sotto il sole. E in Sardegna un animale muore durante un palio storico (Di domenica 3 luglio 2022) Stanno facendo il giro dei social e dei quotidiani le immagini di cavalli crollati al suolo per il caldo eccessivo. È successo a Firenze, dove uno scatto pubblicato su Facebook è diventato un caso. Nella foto si vede un cavallo con le zampe posteriori a terra sul selciato dell’incrocio tra via Calzaiuoli e via dei Lamberti: “Oggi è crollato un cavallo dal caldo mentre stava trainando una carrozza piena di turisti” si legge sotto un post intitolato “mi vergogno di essere fiorentina”. Tra chi ha sottolineato la necessità di fermare le carrozze durante le ore più calde e chi chiede la cessazione dell’attività dei fiaccherai, si è inserito Alessandro Draghi, consigliere comunale di FdI: “A Firenze esiste un regolamento sulla tutela degli animali e che, all’art. 43, enuncia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Stanno facendo il giro dei social e dei quotidiani le immagini dial suolo per il caldo eccessivo. È successo a, dove uno scatto pubblicato su Facebook è diventato un caso. Nella foto si vede un cavallo con le zampe posteriori a terra sul selciato dell’incrocio tra via Calzaiuoli e via dei Lamberti: “Oggi è crollato un cavallo dal caldo mentre stava trainando una carrozza piena di turisti” si leggeun post intitolato “mi vergogno di essere fiorentina”. Tra chi halineato la necessità di fermare le carrozzele ore più calde e chi chiede la cessazione dell’attività dei fiaccherai, si è inserito Alessandro Draghi, consigliere comunale di FdI: “Aesiste un regolamento sulla tutela degli animali e che, all’art. 43, enuncia ...

