Covid oggi Sardegna | 1 620 contagi | bollettino 3 luglio

(Adnkronos) – Sono 1.620 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6278 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 124 (-4). 29316 sono i casi di isolamento domiciliare (+1222). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

