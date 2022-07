Covid: assessore Lazio, si valuti quarta dose a over 70 (Di domenica 3 luglio 2022) "Sarebbe opportuno che le autorità tecnico - scientifiche del Ministero della Salute valutino l'opportunità di estendere sin da subito la platea dei soggetti richiamati alla 4 dose del vaccino Covid. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) "Sarebbe opportuno che le autorità tecnico - scientifiche del Ministero della Saluteno l'opportunità di estendere sin da subito la platea dei soggetti richiamati alla 4del vaccino. ...

mummy53690440 : Covid: assessore Lazio, si valuti quarta dose a over 70 - Ultima Ora - ANSA - lupazzottu : RT @francotaratufo2: I pennivendoli che difendono sempre #Draghi a testa bassa sono gli stessi che non hanno mai criticato i danni provocat… - seguimi2022 : Si si soldi...?????????? ( - gjscco : RT @francotaratufo2: I pennivendoli che difendono sempre #Draghi a testa bassa sono gli stessi che non hanno mai criticato i danni provocat… - LuciaLaVita1 : RT @francotaratufo2: I pennivendoli che difendono sempre #Draghi a testa bassa sono gli stessi che non hanno mai criticato i danni provocat… -