Corsa a Bremer: la Juventus si inserisce tra Inter e Milan (Di domenica 3 luglio 2022) . Il brasiliano può essere un'alternativa a De Ligt Non solo Koulibaly del Napoli, che pure resta la prima scelta dei bianconeri per rinforzare la difesa che con ogni probabilità rimarrà orfana di De Ligt. La Juventus punta anche Bremer. Il difensore, che lascerà il Torino questa estate, viene valutato circa 40-50 milioni. Un investimento importante ma a costi sicuramente più ridotti di Koulibaly e De Ligt per quanto concerne l'ingaggio. Questo è un aspetto da non sottovalutare, con i bianconeri che monitorano attentamente anche questo fronte: parte la sfida a Milan e Inter. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

