Colosseo, i bagarini ancora padroni: abusivi scatenati nonostante i biglietti. Per fermarli serve la polizia (Di domenica 3 luglio 2022) I pretoriani sono tornati al Colosseo. Come fossimo ripiombati all?epoca di Commodo. Il monumento icona di Roma e d?Italia si ritrova ad essere un campo di battaglia degno delle cronache... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 luglio 2022) I pretoriani sono tornati al. Come fossimo ripiombati all?epoca di Commodo. Il monumento icona di Roma e d?Italia si ritrova ad essere un campo di battaglia degno delle cronache...

Pubblicità

LarcanLaura : RT @nicola_pinna: Il simbolo dell’Italia, il #Colosseo. Ma tra i turisti che per fortuna sono tornati si combatte una guerra: l’assalto (vi… - nicola_pinna : Il simbolo dell’Italia, il #Colosseo. Ma tra i turisti che per fortuna sono tornati si combatte una guerra: l’assal… - 007Vincentxx : Il Mattino Mobile: Grazie al duo #Franceschini #Gualtieri #Pd sta tornando l’illegalità ??#Colosseo, i bagarini anco… - RedazioneLaNews : #Roma Stop ai bagarini al Colosseo: arrivano i biglietti nominali - TeneraValse : Colosseo, i bagarini ancora padroni: abusivi scatenati nonostante i biglietti. Per fermarli serve la polizia -