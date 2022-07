Clusone | 20enne in difficoltà al rifugio San Lucio | interviene il Soccorso Alpino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 luglio 2022). Richiesta dinella serata di sabato 2 luglio per una escursionista di vent’anni inlungo il sentiero trae ilSan. Era con un gruppo di amici, provenienti da Milano e dintorni. In fase di discesa la ragazza ha cominciato a sentirsi molto stanca e allora gli amici hanno chiesto aiuto. La centrale ha attivato ildella VI Delegazione Orobica e i Vigili del fuoco. I soccorritori l’hanno individuata e raggiunta: era sfinita ma illesa. L’hanno accompagnata a valle, poi hanno portato un ragazzo fino al parcheggio in cui avevano lasciato l’auto per recuperare il resto del gruppo. L’intervento è cominciato poco prima delle 21 ed è finito in serata.