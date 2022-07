Calciomercato Lazio: Lotito vuole chiudere Romagnoli in 48 ore (Di domenica 3 luglio 2022) . L’ex Milan può arrivare nonostante lo stallo Acerbi Sono ore calde per Alessio Romagnoli. Lotito ha promesso a Sarri un portiere e almeno un difensore entro martedì, giorno della partenza per il ritiro. I tifosi spingono affinché il presidente chiuda Romagnoli, sognano di vederlo spuntare a Formello o direttamente domani sera a Piazza del Popolo. Il Corriere dello Sport spiega che i contatti sono continui, si tenta di chiudere in 48 ore. Lotito fino a ieri non si smuoveva dall’offerta di 2,8 milioni più bonus. Pensava e pensa di essersi spinto al massimo offrendo a Romagnoli un contratto di cinque anni e promettendo un’opzione per il sesto anno. Alessio vuole sposare la Lazio. Ha sempre chiesto 3,3 milioni di ingaggio fisso più bonus, la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) . L’ex Milan può arrivare nonostante lo stallo Acerbi Sono ore calde per Alessioha promesso a Sarri un portiere e almeno un difensore entro martedì, giorno della partenza per il ritiro. I tifosi spingono affinché il presidente chiuda, sognano di vederlo spuntare a Formello o direttamente domani sera a Piazza del Popolo. Il Corriere dello Sport spiega che i contatti sono continui, si tenta diin 48 ore.fino a ieri non si smuoveva dall’offerta di 2,8 milioni più bonus. Pensava e pensa di essersi spinto al massimo offrendo aun contratto di cinque anni e promettendo un’opzione per il sesto anno. Alessiosposare la. Ha sempre chiesto 3,3 milioni di ingaggio fisso più bonus, la ...

