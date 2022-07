Vicenza, non vede il filo spinato e cade con la mountain bike: morto - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 2 luglio 2022) Una mountain bike (Foto d'archivio) Vicenza, 2 luglio 2022 - Non ha visto il filo spinato ed è stato sbalzato dalla sua moutain bike schiantandosi al suolo, così ha perso la vita un 63enne di Bassano ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Una(Foto d'archivio), 2 luglio 2022 - Non ha visto iled è stato sbalzato dalla sua moutainschiantandosi al suolo, così ha perso la vita un 63enne di Bassano ...

