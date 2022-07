Verona, criticò il vescovo Zenti: centinaia di studenti, genitori e prof in piazza per difendere don Marco Campedelli (Di sabato 2 luglio 2022) “Ci ridia don Marco. Basta ingerenze nella vita di questa città e nella scuola”. centinaia di studenti, ex alunni ma anche tanti colleghi e numerosi genitori sono scesi in piazza ieri per chiedere a gran voce al vescovo di Verona Giuseppe Zenti di reintegrare don Campedelli al liceo “Maffei” dove da 22 anni svolge il ruolo di insegnante di religione, esterrefatti dalla decisione del monsignore di cacciare il prete che si era “permesso” di criticare il suo “capo”. In campagna elettorale, infatti, durante il tempo del ballottaggio il numero uno della diocesi di Verona aveva invitato a considerare chi tra i due candidati (Sboarina e Tommasi) prestasse più attenzione alla “famiglia voluta da Dio e non alterata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) “Ci ridia don. Basta ingerenze nella vita di questa città e nella scuola”.di, ex alunni ma anche tanti colleghi e numerosisono scesi inieri per chiedere a gran voce aldiGiuseppedi reintegrare donal liceo “Maffei” dove da 22 anni svolge il ruolo di insegnante di religione, esterrefatti dalla decisione del monsignore di cacciare il prete che si era “permesso” di criticare il suo “capo”. In campagna elettorale, infatti, durante il tempo del ballottaggio il numero uno della diocesi diaveva invitato a considerare chi tra i due candidati (Sboarina e Tommasi) prestasse più attenzione alla “famiglia voluta da Dio e non alterata ...

Pubblicità

MariaCr60576253 : RT @fattoquotidiano: Verona, criticò il vescovo Zenti: centinaia di studenti, genitori e prof in piazza per difendere don Marco Campedelli… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Verona, criticò il vescovo Zenti: centinaia di studenti, genitori e prof in piazza per difendere don Marco Campedelli… - fattoquotidiano : Verona, criticò il vescovo Zenti: centinaia di studenti, genitori e prof in piazza per difendere don Marco Campedel… - PaolaBarbero9 : RT @GiovannaStanzio: Chiedo scusa per il tweet precedente. Il vescovo di #Verona , prossimo a lasciare, ha fatto l ultima merd@t@ prima di… - Lgiova66 : RT @GiovannaStanzio: Chiedo scusa per il tweet precedente. Il vescovo di #Verona , prossimo a lasciare, ha fatto l ultima merd@t@ prima di… -

Il vescovo di Verona smentisce di aver licenziato il sacerdote che lo criticava ... "La comunicazione della revoca a Marco Campedelli dell'abilitazione all'insegnamento non era ancora scritta nero su bianco, e ciò, si suppone, ha consentito alla Curia di Verona di negare che nulla ... Mostra di Pietro Maietta al PAC di Acciaroli all'VIII edizione del Porto D'Arte Contemporanea ... ha esordito con la Galleria Studio Legale, con la quale ha partecipato a numerose fiere d'arte, tra cui Artefiera Bologna e Art Verona; nel 2011 è stato selezionato per partecipare alla 54 Biennale ... ... "La comunicazione della revoca a Marco Campedelli dell'abilitazione all'insegnamento non era ancora scritta nero su bianco, e ciò, si suppone, ha consentito alla Curia didi negare che nulla ...... ha esordito con la Galleria Studio Legale, con la quale ha partecipato a numerose fiere d'arte, tra cui Artefiera Bologna e Art; nel 2011 è stato selezionato per partecipare alla 54 Biennale ...