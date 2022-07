Silverstone: Verstappen domina le libere 3, terzo Leclerc (Di sabato 2 luglio 2022) Max Verstappen su Red Bull è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, in vista del Gp di Gran Bretagna do domani. Senza la temuta pioggia, l'olandese ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) Maxsu Red Bull è stato il più veloce nella terza sessione di provesul circuito di, in vista del Gp di Gran Bretagna do domani. Senza la temuta pioggia, l'olandese ...

Pubblicità

Gazzetta_it : F1 Silverstone, Verstappen super in FP3. Leclerc terzo dietro Perez. Bene le Mercedes - F1ingenerale_ : #RedBull punta decisa la #PolePosition, #Ferrari per rispondere e scacciare la rediviva #Mercedes Segui in diretta… - Italiaracing : La #RedBull spaventa dopo il terzo turno di prove libere #F1 #BritishGP con Verstappen e Perez davanti a tutti… - glooit : Silverstone: Verstappen domina le libere 3, terzo Leclerc leggi su Gloo - Motorsport_IT : #F1 | Silverstone, Libere 3: #Verstappen dà uno strappo, #Ferrari lontana #Formula1 | #BritishGP -