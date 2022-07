Settore dell'auto in rosso: vendite a picco e incentivi esauriti (Di sabato 2 luglio 2022) Anche a giugno il mercato dell'auto conferma una flessione a due cifre (-15%), attestandosi sulla stessa variazione negativa già registrata a maggio (-15,1%). «Gli incentivi all'acquisto per le vetture a zero e a basse emissioni (elettriche, ibride plug-in ed endotermiche a basso impatto), entrati in vigore nella seconda parte del mese scorso, sono già esauriti per la fascia 61-135 g/Km di CO2, dove si è concentrato il maggior numero di richieste», spiega Paolo Scudieri, presidente di Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica). Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le auto a benzina vedono il mercato di giugno ridursi del 17,8%, con una quota di mercato del 29,4%, mentre le diesel calano del 21,8% rispetto al sesto mese del 2021, con una ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Anche a giugno il mercatoconferma una flessione a due cifre (-15%), attestandosi sulla stessa variazione negativa già registrata a maggio (-15,1%). «Gliall'acquisto per le vetture a zero e a basse emissioni (elettriche, ibride plug-in ed endotermiche a basso impatto), entrati in vigore nella seconda parte del mese scorso, sono giàper la fascia 61-135 g/Km di CO2, dove si è concentrato il maggior numero di richieste», spiega Paolo Scudieri, presidente di Anfia (Associazione nazionale filiera industriamobilistica). Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, lea benzina vedono il mercato di giugno ridursi del 17,8%, con una quota di mercato del 29,4%, mentre le diesel calano del 21,8% rispetto al sesto mese del 2021, con una ...

