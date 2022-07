Pil | Nord-ovest traina ripresa post pandemia | Sud cresce meno

(Di sabato 2 luglio 2022) ROMA – Nel 2021 il Prodotto interno lordo, misurato in volume, è aumentato a livello nazionale del 6,6%. Le stime preliminari indicano che larispetto all’anno precedente, caratterizzato dagli effetti della crisi sanitaria da Covid-19, ha interessato in misura relativamente più accentuata le regioni delrispetto a quelle del Centro e del Mezzogiorno. Le regioni dele quelle del-est hanno entrambe evidenziato una crescita del Prodotto interno lordo più marcata della media nazionale: l’area delha fatto registrare la performance migliore, con un aumento del Pil pari al 7,4%, seguita dal-est, dove l’aumento è stato del 7%. Nelle rimanenti aree lasi è attestata su valori inferiori a ...

2021, Istat: Nord-ovest traina ripresa post pandemia, Sud cresce meno La ripresa è stata solo lievemente più alta nelle regioni del Centro, con un incremento pari al 6%. L'occupazione, misurata ...l'area del Nord-ovest ha fatto registrare la performance migliore, con un aumento del Pil pari al 7,4%, seguita dal Nord-est, dove l'aumento è stato del 7%. Nelle rimanenti aree la ripresa si è ..."Nel 2021 la ripresa economica è stata più marcata nelle aree maggiormente colpite dalla crisi del 2020. A fronte di una media nazionale del +6,6%, il Prodotto interno lordo è cresciuto in volume del ...