Pd primo partito | Fratelli d’Italia al 20%  M5S giù al 12% | Di Maio parte con il 2 | 3%

Pubblicità

FratellidItalia : ?? Ora siamo il primo partito ???? #FratellidItalia #Meloni - DarioNardella : Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Cuneo, Monza, Carrara. La linea di @EnricoLetta è vincente. Il cen… - fattoquotidiano : Sondaggi, Pd primo partito al 20,8%. Segue FdI con il 20%, ma cala di un punto. M5s perde l’1,6% dopo l’uscita di D… - BarbareschiGio : RT @VoltItalia: #VoltAG 'Quando abbiamo iniziato nel 2017 eravamo un partito futuristico ed europeo. La realtà durante il #covid ci ha ragg… - GPerenne : Quando l astensione aumenta il PD , anche se in calo , riesce ad essere primo partito . #SeNonVotiVotiPD -

A conclusione della tornata di amministrative con il turno di ballottaggio di domenica scorsa è tempo di bilanci: al di là della consueta contabilità (numero di vittorie e di amministrazioni strappate ...... ha provocato fibrillazioni anche nella maggioranza di governo: con i Cinque Stelle che non sono piùné alla Camera né al Senato, infatti, nel Movimento guidato da Giuseppe Conte sta ...Ubisoft ha annunciato la disattivazione della componente online di molti titoli. In alcuni giochi per PC diventeranno indisponibili i DLC: è polemica."Ternana, è partita una nuova avventura", titola Il Messaggero oggi in edicola. Il primo ad arrivare è Anthony Iannarilli. Dopo, Mame Ndir, con la maglia dei Los Angeles Lakers. Quindi, Davide Agazzi, ...