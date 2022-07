Parte il tour di Venditti e De Gregori: le date (Di sabato 2 luglio 2022) foto di Benedetta PistoliniMILANO – Il concerto speciale di Antonello Venditti e Francesco De Gregori tenutosi allo Stadio Olimpico di Roma il 18 giugno non è destinato a rimanere un unicum, ma anzi diventa un tour vero e proprio, al via il prossimo 7 luglio nelle principali piazze e arene d’Italia. Questo il calendario completo: 7 luglio Ferrara – Piazza Trento Trieste (Summer Festival) 10 luglio Lucca – Piazza Napoleone (Summer Festival) 12 luglio Palmanova (UD) – Piazza Grande (Estate di Stelle) 14 luglio Marostica (VI) – Piazza Castello (Summer Festival) 16 luglio Cattolica – Arena della Regina 18 luglio Treviso – Arena della Marca 20 luglio La Spazia – Piazza Europa 22 luglio Chieti – Anfiteatro La Civitella 24 luglio Palmanova – Piazza Grande 29 luglio – Arena Flegrea – Napoli 31 luglio – Museo Agricolo Musa-Benevento 19 agosto ... Leggi su lopinionista (Di sabato 2 luglio 2022) foto di Benedetta PistoliniMILANO – Il concerto speciale di Antonelloe Francesco Detenutosi allo Stadio Olimpico di Roma il 18 giugno non è destinato a rimanere un unicum, ma anzi diventa unvero e proprio, al via il prossimo 7 luglio nelle principali piazze e arene d’Italia. Questo il calendario completo: 7 luglio Ferrara – Piazza Trento Trieste (Summer Festival) 10 luglio Lucca – Piazza Napoleone (Summer Festival) 12 luglio Palmanova (UD) – Piazza Grande (Estate di Stelle) 14 luglio Marostica (VI) – Piazza Castello (Summer Festival) 16 luglio Cattolica – Arena della Regina 18 luglio Treviso – Arena della Marca 20 luglio La Spazia – Piazza Europa 22 luglio Chieti – Anfiteatro La Civitella 24 luglio Palmanova – Piazza Grande 29 luglio – Arena Flegrea – Napoli 31 luglio – Museo Agricolo Musa-Benevento 19 agosto ...

