Pubblicità

Bakeca93 : @GaeWeAreAcMilan Quindi se il milan ne offre 4 dovrebbe prendere 10 milioni ?????? SUGONI ON FIRE ?????? - furgeTX : RT @MilanNewsit: Sugoni: 'Milan, bisogna vedere se Ziyech è disposto di abbassarsi l’ingaggio da sei milioni netti' - PianetaMilan : #Milan, #Sugoni: “#Ziyech è disposto ad abbassarsi l'ingaggio da 6 milioni?' #ACMilan #SempreMilan - infoitsport : Sugoni: 'Milan, bisogna vedere se Ziyech è disposto di abbassarsi l’ingaggio da sei milioni netti' - carm_pana : RT @MilanNewsit: Sugoni: 'Milan, bisogna vedere se Ziyech è disposto di abbassarsi l’ingaggio da sei milioni netti' -

Che alpiaccia Hakim Ziyech non è un mistero e ora che si è sbloccato il caso della firma di Maldini il club rossonero vuol provare ad affondare il colpo. Alessandro, intervenuto a Sky Sport 24,......farsi trovare più spiazzato ilsul mercato. La beffa - Botman brucia ancora e il club rossonero sta pensando alle contro - offensive. Le mosse del Diavolo vengono rivelate da AlessandroAlessandro Sugoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del possibile affare tra Milan e Chlesea per Hakim Ziyech: “Si sta cercando di capire la fattibilità ...Il Milan cerca un rinforzo in avanti: l'operazione di calciomercato per Hachim Ziyech può chiudersi, ma a due condizioni ...