Maria De Filippi | ecco quale è stato il suo primo lavoro

(Di sabato 2 luglio 2022) Laureata con 110 e lode in giurisprudenza all’Università di Pavia,Deavrebbe voluto intraprendere la carriera di avvocato, e stava muovendo i suoi primi passi in tal senso quando ha conosciuto l’attuale marito Maurizio Costanzo, che l’ha catapultata con grande successo nel mondo della televisione. Ma quello di avvocato non èildiDe, perché la stessa conduttrice di Amici e Uomini e Donne ha rivelato un suo piccolo segreto: il suo, quello che l’ha aiutata a pagarsi gli studi, era quello di scrivere e correggere le tesi degli studenti laureandi, cosa che le riusciva molto bene. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Da Uomini e Donne al carcere: tutti gli ex ...

