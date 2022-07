Maracas si libera a zero e vola negli Emirati Arabi | i dettagli

Leggi su serieanews

(Di sabato 2 luglio 2022), difensore brasiliano, lascia il Pacos Ferreira: le ultime indiscrezioni di SerieANews.com Jobson de Brito Gonzaga, in arte Maracás, ha definito il suo futuro. Tre anni giocati al Paços Ferreira per il difensore centrale brasiliano, dov’è stato quasi sempre titolare. Ottime stagioni in cui è arrivata anche la qualificazione in Europa, lo scorso anno in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.