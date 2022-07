LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen lontano dalla qualificazione (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 17.00: Noa Williams passa al comando con 293.00 punti. 16.55: Niente da fare per Sargent Larsen. 28.05 per l’azzurro che continua a sbagliare. Una semifinale da dimenticare. 16.53: Si è chiusa la terza rotazione con Yang Hao (251.80) davanti al connazionale Yang Jian (244.90). 16.49: Super triplo indietro dalla verticale per Sereda, che ottiene 95.90 e vola in testa con 234 punti. 16.47: Zsombor-Murray sbaglia la rotazione indietro (59 punti), ma resta comunque al comando con 232.40. 16.42: Sbaglia l’americano Cooper che rischia di compromettere la sua qualificazione. 16.37: 37.95 con il triplo e mezzo indietro ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 17.00: Noa Williams passa al comando con 293.00 punti. 16.55: Niente da fare per. 28.05 per l’azzurro che continua a sbagliare. Una semifinale da dimenticare. 16.53: Si è chiusa la terza rotazione con Yang Hao (251.80) davanti al connazionale Yang Jian (244.90). 16.49: Super triplo indietroverticale per Sereda, che ottiene 95.90 e vola in testa con 234 punti. 16.47: Zsombor-Murray sbaglia la rotazione indietro (59 punti), ma resta comunque al comando con 232.40. 16.42: Sbaglia l’americano Cooper che rischia di compromettere la sua. 16.37: 37.95 con il triplo e mezzo indietro ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen e Timbretti Gugiu indietro dopo la prima rotazione - #Tuffi… - ParliamoDiNews : LIVE – Tuffi, sabato 2 luglio Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA #CORONAVIRUS @istsupsan #2luglio - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… -