Inter | ufficiale | arriva Mkhitaryan a parametro zero | contratto biennale

(Di sabato 2 luglio 2022) Henrickè un nuovo giocatore dell’. Dopo aver svolto giorni fa le visite mediche, il centrocampista armeno ha firmato ilche lo legherà per le prossime due stagioni al club nerazzurro e sabato 2 luglio è stato ufficializzato. Il trequartista, all’occorrenza anche mediano,dopo tre stagioni abbastanza positive alla Roma: usato sicuro, dunque, per Simone Inzaghi, che si gode un importante rinforzo. Si legge così in un comunicato dei nerazzurri: “C’è un mondo, dentro a Henrikh. Ci sono tante lingue parlate, ci sono paesi visitati, squadre di club, compagni di squadra di nazionalità differenti, grandi allenatori. C’è il mondo, ma ci sono anche radici profonde, coperte da una malinconia ormai adulta, che da ...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell'Inter ??? - tvdellosport : LA NUOVA INTER IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA Guarda in esclusiva le prime uscite ufficiali dell’#Inter di Simone Inz… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'Inter ha un nuovo portiere: depositato il contratto di Onana ?? - sportface2016 : #Inter, #Mkhitaryan ora è ufficiale: contratto biennale - manamoli95 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Henrikh #Mkhitaryan è un nuovo calciatore dell'#Inter ????? -

Commenta per primo Dopo il deposito del contratto in Lega, datato a ieri, anche l'ha ufficializzato l'arrivo di Henrikh Mkhitaryan , centrocampista che ha firmato un biennale dopo la scadenza con la Roma . 'C'è un nuovo nerazzurro in città' , la didascalia per l'approdo dell'...L'annuncia il quarto colpodel suo mercato, il nuovo comunicato nerazzurro arrivato poco faInter scatenata sul mercato in questi giorni, con i nerazzurri a mettere a segno diverse ...Saranno presenti in-game: la nuova divisa ufficiale, i nuovi kit di allenamento brandizzati e l'iconico stadio di San Siro. La partnership vedrà l'Inter presente esclusivamente in eFootball e in ...Henrikh Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista classe 1989 approda in nerazzurro dopo l’esperienza alla Roma. Ad annunciarlo è stata la società nerazzurra sui propri siti uffici ...