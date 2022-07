Il vescovo, il professore e la Chiesa intollerante (Di sabato 2 luglio 2022) Un vescovo licenzia un professore di religione per le critiche ricevute in seguito alle sue indicazioni elettorali. Il fatto è avvenuto a Verona e solleva due domande: 1) può un vescovo dare indicazioni elettorali? 2) può un vescovo licenziare un ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 2 luglio 2022) Unlicenzia undi religione per le critiche ricevute in seguito alle sue indicazioni elettorali. Il fatto è avvenuto a Verona e solleva due domande: 1) può undare indicazioni elettorali? 2) può unlicenziare un ... sul sito.

Pubblicità

elio_vito : Gravissimo. Professore di religione licenziato perché aveva criticato il vescovo di Verona per il suo intervento al… - Simona66835502 : RT @elio_vito: Gravissimo. Professore di religione licenziato perché aveva criticato il vescovo di Verona per il suo intervento alla vigili… - Ro96689588 : RT @VitoMancuso: Che un vescovo possa licenziare un professore di un liceo “statale” è una aberrazione che deve finire. Subito! - basemi : RT @elio_vito: Gravissimo. Professore di religione licenziato perché aveva criticato il vescovo di Verona per il suo intervento alla vigili… - giomo2 : RT @VitoMancuso: Che un vescovo possa licenziare un professore di un liceo “statale” è una aberrazione che deve finire. Subito! -