Il sì di Francesca Pascale e Paola Turci | un tripudio di bianco e sorrisi

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - MonicaCirinna : Auguri, @paolaturci e Francesca #Pascale. Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezz… - SLN_Magazine : Nozze Pascale-Turci, Paolo Berlusconi: 'Auguro a Francesca una vita felice'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Four__M : RT @ComunistaRosso: Quando Francesca Pascale stava con Berlusconi: buuuu, vergogna, l'ennesima che sta con quel vecchio per soldi, sei la v… -

Paola Turci e Francesca Pascale, come da programma, hanno detto sì: il rito per l'unione civile è stato celebrato a Palazzo dei Priori, sede storico del Comune della cittadina del Senese famosa per ... "We said yes", ha scritto la cantante tra le sue Stories Instagram poco dopo le 18.30, con tanto di fotografia assieme alla compagna.