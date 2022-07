I romani dicono addio alla metro di sera: spazio a cantieri e disagi (Di sabato 2 luglio 2022) Via i lavori per il rinnovo dell'infrastruttura della linea A della metropolitana e della linea 8 del tram. I cantieri inizieranno il 4 luglio. Sulla metro A, principale linea metropolitana della Capitale, verranno interamente sostituiti i binari che risalgono alla fine degli anni Settanta. Si tratta di lavori di notevole importanza per la rete di trasporto pubblico, che consentiranno un deciso miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio erogato. L'orario di servizio di metro A sarà, perciò, parzialmente limitato e solo per alcuni giorni della settimana, mentre la linea 8 verrà interamente sostituita da autobus. Per la metro A è previsto il rinnovo dell'armamento nella tratta Anagnina-Ottaviano. I lavori si svolgeranno sempre in orario notturno per ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Via i lavori per il rinnovo dell'infrastruttura della linea A dellapolitana e della linea 8 del tram. Iinizieranno il 4 luglio. SullaA, principale lineapolitana della Capitale, verranno interamente sostituiti i binari che risalgonofine degli anni Settanta. Si tratta di lavori di notevole importanza per la rete di trasporto pubblico, che consentiranno un deciso miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio erogato. L'orario di servizio diA sarà, perciò, parzialmente limitato e solo per alcuni giorni della settimana, mentre la linea 8 verrà interamente sostituita da autobus. Per laA è previsto il rinnovo dell'armamento nella tratta Anagnina-Ottaviano. I lavori si svolgeranno sempre in orario notturno per ...

