Hamilton, quinto e deluso: 'Strategia sbagliata, non sono felice' (Di sabato 2 luglio 2022) Il Re di Silverstone sa che dovrà abdicare e la cosa non gli va giù. Il quinto posto in griglia non può bastare ad Hamilton che, a casa sua, ha vinto 8 volte , ma con una W13 ancora in cerca di se ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 2 luglio 2022) Il Re di Silverstone sa che dovrà abdicare e la cosa non gli va giù. Ilposto in griglia non può bastare adche, a casa sua, ha vinto 8 volte , ma con una W13 ancora in cerca di se ...

Pubblicità

Mirkobest : @OEddans_ @itsgiuliadip Da quando non guardi la F1 ma sopratutto ne capisci? Una hard gira 1.6 secondi meno di una… - ChristianConte_ : @SkySportF1 Che tra l'altro con la differenza di gomme non cambiava nulla. Leclerc si è salvato dal quinto o sesto… - JTFGenna : @Manuelsson1 @poicipensa44 In Canada arrivano insieme? Gli è arrivato a 6 secondi di safety car, a Barcellona Hamil… - Manuelsson1 : @JTFGenna @poicipensa44 A Barcellona arriva davanti Russell (che va a podio e Hamilton quinto con distacco di 20 se… - ChristianConte_ : @Edo__1927 @ScuderiaFerrari Ha lasciato un po' di spazio chiuso subito. Non serviva a niente. Le dure fredde sono u… -