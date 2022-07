GP Gran Bretagna, qualifiche: Sainz, prima pole! Poi Verstappen e Leclerc (Di sabato 2 luglio 2022) prima pole position in carriera per Carlos Sainz , il più veloce sotto la pioggia di Silverstone. Una qualifica intensa ed emozionante ha premiato lo spagnolo, che scatterà davanti a Verstappen e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 2 luglio 2022)pole position in carriera per Carlos, il più veloce sotto la pioggia di Silverstone. Una qualifica intensa ed emozionante ha premiato lo spagnolo, che scatterà davanti ae ...

